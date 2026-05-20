Detienen a dos venezolanos y un chileno por secuestro de ciudadano dominicano en El Bosque

Carabineros detuvo a tres personas, dos venezolanos y un chileno, imputados por el secuestro de un ciudadano dominicano, conductor de aplicación, en la comuna de El Bosque de la región Metropolitana.

Efectivos policiales escucharon llamados de auxilio provenientes de un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio del sector de calle Nuevo Horizonte.

Ante la flagrancia del delito, uniformados entraron al inmueble, constatando que un hombre adulto estaba retenido contra su voluntad.

La víctima les dijo a los funcionarios policiales que había sido secuestrado durante la noche anterior en Independencia, por lo que en ese momento fue detenido quien lo vigilaba.

Luego, el detenido confesó a los carabineros que más participantes en el delito se encontraban en un departamento cercano, por lo que los efectivos fueron a ese lugar y capturaron a otros dos sujetos, presuntamente vinculados al secuestro.

Durante el procedimiento, se incautó un armamento de fuego con su número de serie borrado, munición, una importante cantidad de droga y dinero en efectivo, elementos que serán puestos a disposición de la investigación.

El coronel Manuel Aguilera, de la Prefectura Santiago Sur, señaló que "este procedimiento se gesta gracias a la rápida acción de personal de la 30ª Comisaría de El Bosque, quienes en medio de un patrullaje reciben un llamado de auxilio de alguien que eventualmente era víctima de un secuestro".

El oficial explicó que "al entrar al departamento se encuentra a una persona dominicana que era custodiada por un sujeto chileno, quien es detenido. Y en un segundo domicilio son detenidas otras dos personas, de nacionalidad venezolana. La víctima se encuentra bien".

El prefecto añadió que en el segundo lugar encontraron droga, específicamente marihuana, pasa base, ketamina y cocaína, más un arma de fuego y munición.

Los antecedentes del caso fueron informados al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica de los hechos y la eventual participación de otras personas.

PURANOTICIA