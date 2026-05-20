Diputada Hassler plantea que el cambio de gabinete refleja "una falta de planificación y una improvisación" del Gobierno

La diputada del Partido Comunista, Irací Hassler, aseguró que el cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast a poco más de dos meses de haber asumido el cargo refleja “una falta de planificación y una improvisación” del Ejecutivo.

En entrevista con La Tercera, la parlamentaria dijo que "más que la salida de ministros o ministras, aquí lo importante es, por un lado, que se pueda trabajar en la Seguridad, y por otro, que lo más lamentable que está haciendo el Gobierno es hacer avanzar una agenda económica que va a desfinanciar el Estado chileno, una agenda económica que va contra los intereses de nuestro país a propósito de quitar más de 4.000 millones de dólares al año de los recursos que tenemos justamente para nuestros derechos sociales”.

Añadió que “donde hay que cambiar el rumbo es en materia económica, que se está haciendo una situación que va a ser crítica para nuestro país, y en el caso de la seguridad deben recién empezar a hacer un plan, a trabajar en este tema, y eso sin duda que es preocupante”.

“Yo creo que aquí más que en los nombres en particular, hay un Presidente cuyo diseño de equipo fracasó, por eso tiene que hacer tan rápidamente un cambio, y lo peor que están desarrollando es justamente la megarreforma tributaria en beneficio de los súper ricos de nuestro país”, aseguró Hassler.

La legisladora del PC cuestionó que durante la campaña y también en la instalación de la actual administración se insista en la idea de un “Gobierno de emergencia”: “En vez de eso tenemos ya más de dos meses perdidos en materia de seguridad y un Gobierno que finalmente no estaba preparado para asumir esta tarea que, insisto, ellos señalaban que era de emergencia”, criticó.

“Por tanto, se demuestra esta improvisación, esta falta de un equipo que esté avanzando en su objetivo y una falta en particular de trabajo en el tema de seguridad, que es un tema tan importante para los chilenos y chilenas”, concluyó.

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