"Se lo han gastado todo en apitutados, en convenios": Kast y Jara se enfrentaron por el Presupuesto

En la sección de políticas sociales en el marco del debate presidencial, uno de los temas centrales fue la jubilación.

Al respecto, se les preguntó a los candidatos cuál sería la principal medida que implementarían, adicional a las ya aprobadas en la reforma previsional, y que sea responsable económicamente.

En ese contexto, Jeannette Jara respondió que "en enero van a subir 1.600.000 mil pensiones, pese a que algunas de esas personas no voten por mí, pero yo me alegro igual. En lo que podemos avanzar en mi gobierno es en el reconocimiento a las cuidadoras, con un seguro de lagunas previsionales, cosa que etaba en el proyecto original, pero que aquí los candidatos representantes de la derecha chilena, Kast, Kaiser y también el sector de Matthei, se opusieron a reconocerlo, es una deuda que tenemos en Chile".

En ese sentido, agregó: "Otra cosa que voy a impulsar es saber qué pasa con la plata de las AFP, la que se gasta en publicidad, en especial en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional, y qué rol juega ahí la AFP. Eso hay que transparentarlo porque el movimiento se llamaba 'Con mi plata no', y resulta que con la plata de los propios afiliados, al parecer, hoy se están financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos, y se opusieron a cualquier cambio, como si las pensiones de hambre fueran suficientes".

Los dichos de la exministra del Trabajo se produce luego de que la Superintendencia de Pensiones oficiera a la Asociación de AFP y a las administradoras de fondos de pensiones para que entregaran información sobre la publicidad y promoción que han financiado, tras el vínculo detectado entre una fundación que recibe recursos de estas instituciones y el uso de “bots” en redes sociales.

Frente a esta acusación, Kast respondió: "Lo primero que hay que hacer acá es hablar con la verdad. Cuando yo escucho a la candidata Jara hablar de todo lo que propone, digo; '¿tiene ordenado el presupuesto?' no han sido capaces de ordenar el presupuesto en tres años. Siempre calculan mal los ingresos y han gastado más de lo que tienen. Entonces es fácil prometer que le van a arreglar la vida a todos, pero se lo han gastado todo: en apitutados, en convenios, en distintas asociaciones irregulares y permanentes que han sido develadas por distintas entidades fiscalizadoras (...)".

Agregó que "nosotros vamos a fortalecer los beneficios sociales, no solo en PGU, porque han destruido la salud, la educación y la vivienda (...) Los que más han retrocedido en temas sociales en estos años, han sido precisamente los de este gobierno fracasado, de la cual forma parte la candidata de la continuidad".

Pero Jara volvió a arremeter contra Kast, señalando que "para subir la PGU ahora en 250 mil se tuvo que hacer en tres años, porque la derecha chilena votó en contra de la reforma tributaria, y lo digo porque acá los candidatos dicen que van a fortalecer la protección social, y no veo por dónde si a la vez quieren hacer rebajas multimillonarias", respondió Jara.

Lo anterior provocó la respuesta del republicano: "(Jara) nos habla de protección, de esa protección que no tienen un millón de personas que están sin trabajo, y más de dos millones que están en la informalidad. ¿Y dónde precisamente hay mayor cesantía¡, en las mujeres. ¿Y quién fue la ministra del desempleo? la señora Jeannette Jara", cerró.

