"Se les ha hecho justicia": General Araya valora sentencia contra hermanos Antihuén por el triple homicidio de Carabineros

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, se pronunció respecto a la resolución judicial que impuso la pena de presidio perpetuo calificado contra Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén, declarados culpables del asesinato de tres uniformados en abril de 2024.

El líder de la institución valoró la determinación de los tribunales y rindió un nuevo homenaje a los mártires de la institución: Misael Magdiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro.

Para el jefe policial, el veredicto representa un hito de reparación. “Hoy a los suboficiales mayores Vidal, Arévalo y Cisterna se les ha hecho justicia. Y esto da cuenta, también, del trabajo y el reconocimiento que nosotros tenemos hacia el Ministerio Público, hacia nuestro servicio especializado, a la institución completa. Y es señal de que también la justicia existe, es seria y es categórica”, sostuvo, destacando la labor coordinada entre los organismos persecutores y las unidades especializadas de Carabineros.

Si bien la máxima autoridad institucional reconoció que el dictamen “no nos devuelve la vida de nuestros mártires”, enfatizó que el resultado del proceso judicial entrega “paz y tranquilidad de un trabajo serio”. La sentencia llega dos años después de los trágicos sucesos que conmocionaron a la zona sur del país.

En su intervención, Araya aseguró que la policía uniformada mantendrá su operatividad con firmeza, argumentando que “el país no merece muertes como las que ocurrieron en Arauco hace dos años”.

Finalmente, el General Director cerró su mensaje con una sentida reflexión sobre el legado de los funcionarios fallecidos: “Siempre viven los que por la patria mueren. Y el ejemplo de Vidal, Arévalo y Cisterna será eterno, será perpetuo”.

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