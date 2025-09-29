"Se hizo sin consultar a los municipios": Alcaldesa de Las Condes critica nuevo sistema de licencias de conducir

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, criticó la implementación del nuevo sistema de licencias de conducir, el que calificó como “deficiente” y afirmó que “genera un impacto más negativo que positivo”.

"Nosotros hasta hace un mes, estábamos entregando la licencia de conducir a la persona de manera inmediata. Hoy día todo eso se ve ralentizado por el nuevo sistema digital", aseguró en entrevista con radio Infinita.

La jefa comunal explicó que además de las caídas constantes del sistema, la digitalización necesita más dotación de personal dedicado a escanear manualmente cada documento del conductor y generar una carpeta que debe subirse a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

“Estuvimos harto tiempo haciendo este trabajo de digitalización, pero si viene otra persona de otra comuna, yo necesito que la carpeta de esa comuna efectivamente esté arriba, porque si no está arriba en el sistema, yo no le puedo entregar la licencia a esa persona”, explicó.

Y agregó que “eso también es lo que está generando estos problemas en muchos lugares, de que efectivamente llegan personas de otras comunas donde no está la carpeta disponible, y como señalaron en alguna oportunidad el ministerio, todas las personas pueden ir a cualquier comuna a sacar su licencia de conducir”.

Por lo mismo, San Martín llamó al Ministerio de Transportes a reunirse con los municipios y las autoridades de tránsito locales “para que se haga un catastro rápido de las deficiencias del sistema y solucionarlo de aquí a un mes máximo”.

“Esto se hizo sin consultar a los municipios, sin ver si efectivamente tenían las capacidades técnicas, las capacidades de gestión, el personal suficiente para hacerlo”, agregó.

Por último, finalizó contando que “hoy hay cientos de personas que necesitan renovar su licencia y no lo están pudiendo hacer (…) estamos generando con este sistema un tremendo problema para los ciudadanos”.

