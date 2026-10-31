"Se cocinó solo": Reacciones en la centroderecha por renuncia de Luis Silva

Distintas opiniones expresaron personeros de la centroderecha tras la renuncia del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, por difundir un video en que explicó su rol en la rebaja de condenas a pedófilos, señalando que siguió los criterios del ministro Fernando Rabat.

El exministro Cristián Monckeberg (RN) declaró que "lo del subsecretario es un capítulo aparte, se cocinó solo. Lo de él es un hecho inexplicable en una lógica de equipo porque si yo estoy trabajando en un equipo y alguno comete errores, lo lógico es que el resto apañe; lo que ocurrió aquí no fue eso, sino el sálvese quien pueda".

Por su parte, el jefe de la Bancada del Partido Republicano, diputado Benjamín Moreno, afirmó que "no vamos a abandonar al Presidente Kast nunca", y que, ante una posible votación de la acusación constitucional contra el ministro Rabat, "en el Partido Republicano están los 30 votos alineados" para rechazarla.

En tanto, el diputado Eduardo Durán, subjefe de bancada de RN, señaló que "el Presidente es quien designa y remueve a los ministros y subsecretarios. En ese orden de cosas, no vamos a cuestionar al presidente. Lo que cabe es apoyarlo y de una vez por todas retomar la agenda, resolviendo legislativa y administrativamente los casos de rebajas, pero también dedicando esfuerzo a combatir la delincuencia y la cesantía que agobian a los chilenos".

A su vez la diputada ind.-UDI Marlene Pérez, diputada independiente-UDI calificó la salida de Silva como "súper lamentable, esto creo que ha ido escalando y hubiese querido que se hubiese enfrentado de una manera muy distinta".

Añadió que "no me gustaría pensar que él salió porque expresó humanidad, porque expresó sensibilidad en un video que subió en horas de la noche porque eso me parecería muy mal".

También aseguró que "esto no va a terminar con el escándalo porque esto va a continuar con la acusación constitucional. No tengo ninguna duda de que esto va a seguir escalando".

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