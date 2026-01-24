Se cae proyecto INNA en Taltal: ministro de Ciencia destaca decisión por protección astronómica

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, valoró este sábado la decisión de la empresa AES Andes de no continuar con el megaproyecto de hidrógeno verde INNA, iniciativa que contemplaba una inversión de 10 mil millones de dólares y un ambicioso plan de producción energética a gran escala.

El proyecto apuntaba a producir 100 mil toneladas de hidrógeno verde y 650 mil toneladas de amoníaco verde al año, posicionándose como una de las apuestas más relevantes en la industria energética del país. Sin embargo, desde su anuncio generó un intenso debate público y técnico debido a los riesgos asociados a su instalación.

La controversia se concentró principalmente en el eventual impacto sobre la contaminación lumínica del cielo nocturno, un factor crítico para la investigación astronómica. INNA se iba a emplazar en Taltal, Región de Antofagasta, a pocos kilómetros de algunos de los observatorios más importantes del planeta.

Entre ellos se encuentran Paranal, Cerro Armazones y el sitio planificado del Cherenkov Telescope Array Observatory, infraestructuras científicas estratégicas que han consolidado a Chile como un referente mundial en astronomía. Para la comunidad científica, la protección de estas zonas resulta clave para mantener condiciones óptimas de observación.

A través de la red social X, el ministro Valle sostuvo que “Chile es potencia astronómica global” y que resguardar los cielos es una responsabilidad con la comunidad internacional y con las futuras generaciones. Además, afirmó que el Gobierno seguirá impulsando un desarrollo sostenible, incorporando mejor evidencia científica y buscando equilibrar innovación, energía y protección del patrimonio natural y científico.

