Se cae compra de árbol de Navidad más caro de Chile tras denuncia a Contraloría

Tras presentar un recurso ante la Contraloría por la millonaria compra del “árbol más caro de Chile” por parte de la Municipalidad de Buin, finalmente la diputada del Distrito 14, Camila Musante (IND-PPD), celebró la caída de la licitación que alcanzaba los $76.000.000.

Al respecto, Musante destacó que el alcalde Miguel Araya “finalmente comunica la decisión de no proceder a licitar la compra del famoso árbol de navidad más caro de Chile, que iba a costarle $76 millones y medio a la comuna”.

En ese contexto, la parlamentaria manifestó que “me alegro por los vecinos y vecinas que alzaron la voz y, por supuesto, por quienes votaron en contra de esta iniciativa irresponsable”.

“Existiendo tantas necesidades en Buin, nos parecía impresentable que se llevara a cabo la compra por 76 millones y medio de un árbol de navidad”, agregó.

Por último, sostuvo que “esto no significa que vamos a dejar de fiscalizar. Al contrario, más que nunca vamos a estar vigilantes de cómo se utilizan los recursos públicos en Buin y en todas las comunas de nuestro país”.

PURANOTICIA