Se amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura

La Fiscalía ECOH ha anunciado la ampliación de la detención de los cuatro imputados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura. La audiencia de formalización de cargos, que determinará su situación legal, ha sido fijada para el próximo miércoles 13 de agosto a las 13:00 horas. Entre los detenidos, de nacionalidad extranjera, se encuentra una menor de edad.

El secuestro de Cantergiani, cofundador y CEO de la empresa Ceroplas, se produjo el jueves. La víctima fue interceptada en Quilicura por delincuentes armados que lo forzaron a subir a un vehículo. A partir de ese momento, se activó un operativo coordinado entre el Departamento OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH.

Fuentes de la investigación han revelado que la liberación del empresario fue el resultado de una persecución controlada. El OS9 y la Fiscalía siguieron de cerca a los delincuentes tras el pago de una suma inferior a los $300 millones que inicialmente exigían como rescate. Esta estrategia permitió recuperar parte del dinero entregado y culminó con la captura de los cuatro sospechosos.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó en un punto de prensa la detención de los cuatro individuos, lo que ratificó la información que circulaba desde la mañana de este viernes, cuando se había anunciado la liberación de la víctima.

La liberación de Rodrigo Cantergiani ocurrió en la madrugada del viernes. El empresario fue hallado en la avenida Gabriela, en el límite entre las comunas de Puente Alto y La Pintana. En ese lugar, un conductor lo asistió y lo trasladó hasta la 38ª Comisaría de Puente Alto. Posteriormente, fue llevado a constatar lesiones y, finalmente, al Departamento OS9 de Carabineros para continuar con las diligencias. La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del delito y determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.

