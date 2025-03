Schalper asegura que Kast "ya no es tan competitivo" y que "nuestro electorado tiene claro que no gana en segunda vuelta"

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, analizó lo que será la carrera presidencial con figuras como Carolina Tohá, Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

“Estamos en un escenario distinto al del 2019, donde había un clima de polarización. Hoy día nuestro electorado quiere votar por alguien que gane, que concita el 50% +1 y no por lo testimonial. Nuestro electorado tiene claro que José Antonio Kast no gana en segunda vuelta, pues ya no es tan competitivo como lo era antes”, aseguró en entrevista con radio Pauta.

“Debemos construir una hoja de ruta que permita la alternancia en el poder. Las medidas que presentará (Evelyn Matthei) hoy en la tarde van en esa dirección. Cualquiera que está escuchando sabe que la única que concita la mayoría desde la oposición es Evelyn Matthei”, agregó.

“Desde ese punto de vista, nuestra tarea es seguir fortaleciendo su posicionamiento, su postura, su programa, y en ese sentido, que nadie se equivoque, el oficialismo va a llevar un candidato y ese candidato va a tener un piso que hoy día representa el presidente Gabriel Boric, porque va a ser el candidato a continuidad”, sostuvo.

Diego Schalper marca la diferencia respecto de su candidata. “Está totalmente perfilada, lidera las encuestas hace dos años, es la única que concita mayorías, y nuestra gran tarea es que el resto de las oposiciones se dé cuenta que tenemos una oportunidad inédita desde el retorno de la democracia de llegar con una mayoría parlamentaria al poder”.

“La única que logra el 50 más 1 desde la oposición es Evelyn Matthei. Con ese dato arriba de la mesa, y habiéndose evacuado el clima de polarización que nos enfrentó en una segunda vuelta entre Kast y Boric, creo que el electorado va a tender a valorar el que Evelyn Matthei construya”, argumentó.

Sobre lo que pueda pasar en el oficialismo, agregó que “esto no ha terminado todavía, porque la aspiración original era que Carolina Tohá fuera la candidata del Socialismo Democrático, es decir, del PSP-PD, y todo indica que eso no va a ser así”.

En su opinión, el Frente Amplio no está conforme con el nombre de Tohá por lo que cree que “vamos a tener algo así como una peregrinación a Maipú, y no es que estemos empezando Semana Santa” para lograr convencer al alcalde Vodanovic de ser el candidato del partido del Presidente. “Eso da cuenta que Tohá no concita el apoyo del actual oficialismo”.

Para el legislador, el hecho que el oficialismo realice primarias y eventualmente la derecha no logre hacerlo, no es un problema ni les resta ventaja por tres razones que explicó.

“Lo primero es que la ministra Tohá va a tener que dar cuenta del peor índice del Gobierno que es seguridad y migración, no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos (...) el principal problema es precisamente aquel del que estaba a cargo”, afirmó.

Además, está convencido que la primaria del progresismo va a tener muchos candidatos, lo que sería un problema porque “puede pasar que una candidata termine ganando con un porcentaje muy bajo, y por lo tanto, termina siendo más un problema que un aporte”.

Así, dijo que, al observar el panorama, “va a haber una competencia bastante ácida dentro del oficialismo, a diferencia de lo que pasa en Chile Vamos”.

Respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, dijo que si finalmente hubiera sido candidata, “les daba un aire para estar cuatro años en la oposición y volver en cuatro años más con Vodanovic o Boric”.

PURANOTICIA