Schalper arremete contra Marcel y Grau por situación fiscal: "El nivel de responsabilidad de la dupla es impresentable"

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, arremetió contra la administración del expresidente Gabriel Boric por el estado de las arcas fiscales.

En conversación con radio Agricultura, abordó la situación del país en medio del alza de combustibles y manifestó que “esto es una cosa grave, que afecta de manera muy importante la vida de los chilenos y chilenas, especialmente los sectores medios y sectores más vulnerables”.

En cuanto a la herencia fiscal recibida por el actual Gobierno. el parlamentario apuntó contra quienes estuvieron a cargo de las finanzas públicas. "El nivel de responsabilidad de la dupla Marcel-Grau es simplemente impresentable y espero que algún día seamos capaces de reflexionar el nivel de irresponsabilidad que ellos han tenido", añadió.

Y afirmó que "el Gobierno anterior nos dejó con el equivalente al 1% de lo que se dejaba normalmente en la caja". Además, aseguró que durante la administración de Boric "consumieron casi el 60% el fondo de emergencia".

Asimismo, el legislador sostuvo que "efectivamente el nivel de responsabilidad de la dupla Marcel-Grau es simplemente impresentable. Pero eso no obsta a darnos cuenta que enfrentada a esta coyuntura internacional lo que corresponde es evaluar esto técnicamente, políticamente y, muy importante, socialmente".

Schalper comentó que este martes se reunieron "con un equipo de economistas para evaluar la situación y efectivamente las decisiones que está teniendo que tomar el ministro de Hacienda tienen un asidero técnico. No tenemos plata, no nos dejaron con plata y por lo tanto hay que tener mucho ojo en qué se usan los recursos".

Por otro lado, señaló que RN se encuentra trabajando en propuestas concretas para ayudar a las familias más afectadas. "Lo que hemos hecho es pedirle al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía que levanten información y nos digan cuánto es el gasto mensual que realizan las distintas familias de los distintos deciles del país por concepto de combustible”, precisó.

El objetivo de este levantamiento es “saber a cuánto asciende el impacto económico de cada familia, de las familias de clase media, de las familias vulnerables, para estudiar medidas de apoyo para los próximos días".

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