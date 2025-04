Schalper anuncia acusaciones constitucionales si el Gobierno "no hace valer responsabilidades" por fallida compra de casa de Allende

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y las declaraciones de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, en la comisión investigadora de la Cámara, al asegurar que conocía la norma que impedía la transacción entre el Estado y la exsenadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández, pero que dado su perfil técnico no era de su competencia advertir sobre esto al Presidente.

En conversación con radio Duna, el parlamentario sostuvo que “nosotros como oposición no tenemos los votos para acusar constitucionalmente ni al ministro Álvaro Elizalde ni al Presidente. No los tenemos, no es suficiente. Tú necesitas los votos de algunos sectores de centro y de la Democracia Cristiana”.

“Para los sectores de centro se está haciendo cada vez más insoportable el no hacer valer las responsabilidades políticas”, agregó.

“Entonces, si el Gobierno no es capaz, en el cortísimo plazo, de hacer valer las responsabilidades de todos aquellos que estuvieron en la cadena de visado de este documento, yo creo que para esos sectores de centro va a ser insostenible mantenerse neutrales y si se dan los votos, no tenga usted ninguna duda, que nosotros vamos a emprender acusaciones constitucionales. Porque nos parece que la gravedad de lo que está en juego es muy profunda”, advirtió el legislador.

“Álvaro Elzalde tampoco puede desentenderse de su responsabilidad como Segpres. Que el Presidente le pida la renuncia a toda la cadena de personas que estuvieron involucradas”, insistió Schalper.

¿Cómo pueden ser tan irresponsables? Se llega a un punto en que se hace insostenible (…) Nos sorprende que el Presidente no ponga por delante el sentido común”, finalizó el diputado RN.

PURANOTICIA