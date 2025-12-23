Schalper advierte falta de disposición a una transición colaborativa: "No veo tanta buena fe por parte del Presidente saliente"

El diputado Diego Schalper criticó el nombramiento de Patricia Muñoz como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos y las llamadas medidas de “amarre” de funcionarios públicos.

En conversación con radio Pauta, el legislador argumentó que, a su juicio, ambas decisiones evidencian una falta de disposición a una transición colaborativa. “Yo no veo tanta buena fe en este sentido por parte del Presidente saliente”, precisó.

El parlamentario afirmó que, tras una derrota electoral, lo razonable es facilitar una transición ordenada. “Cualquier gobierno que ha sido derrotado como fue derrotado el Presidente Boric, lo que debía hacer es propiciar una transición pacífica y razonable de su mandato”, indicó.

En ese sentido, afirmó que “dejar instalada a una persona que evidentemente tiene alguna distancia con el futuro gobierno, a mí no me parece lo más cordial”.

Y apuntó a una supuesta estrategia más amplia del oficialismo saliente. “Es imposible no vincularlo a lo que se ha llamado los amarres”, aseveró.

En cuanto al cargo de la Defensoría de las Víctimas, Schalper dijo que “habría conversado con el futuro gobierno para buscar a alguien en un cargo tan estratégico”.

Respecto al protocolo del Ministerio de Hacienda con asociaciones de funcionarios, el diputado advirtió que la iniciativa rigidiza las contratas y abre espacio a la judicialización.

Además, sostuvo que la propuesta no tiene piso político en el Congreso y que busca generar un conflicto que termine siendo atribuido a la oposición.

