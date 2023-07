Sauerbaum no comparte dichos de Cordero contra Ávila, pero afirma que "no están en condiciones" de sacarla de la bancada RN

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, se refirió a las declaraciones que realizó María Luisa Cordero respecto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a quien calificó de "pervertido y asqueroso".

En radio El Conquistador, la parlamentaria independiente y miembro de la bancada de RN en el marco de la acusación constitucional contra el secretario de Estado, señaló que "el famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil".

"No saben leer ni conocer las vocales en cuarto básico y le están haciendo clases para aprender a masturbarse y conocer los clítoris a las niñitas. Una manga de pervertidos con ese discurso decadente", añadió.

Asimismo, Cordero indicó que "la poesía que acompaña el enamoramiento y fisiología de la genitalidad es en la adolescencia y no a las cuatro años como pretende el pervertido del ministro de Educación".

"Es un gordito enfermo del hígado con la bilirrubina a tope (...) ataca a neuronas y provoca incompetencia mental", agregó la legisladora.

Al respecto, Sauerbaum sostuvo que "nosotros no compartimos los dichos de la doctora Cordero en esta oportunidad porque ofenden a una persona, indistintamente de su posición política". "No compartimos que se le haga una crítica personal al ministro, no compartimos sus dichos", recalcó.

En esta línea, el parlamentario indicó que "la doctora Cordero es diputada independiente que está en nuestra bancada. Es una buena diputada pese a declaraciones que a veces pueden ser destempladas".

Asimismo, el jefe de la bancada de RN manifestó que la diputada "es un aporte a la bancada. No estamos en condiciones de sacarla".

Por último, Sauerbaum afirmó que "conversaremos con ella por tercera vez, ya que sus dichos traen impacto en la bancada y también en el prestigio de la corporación".

En cuanto a la acusación contra el titular de Educación, comentó que "RN ha sido muy cauto y cuidadoso para no acusar a nadie que no tenga elementos de serlo".

PURANOTICIA