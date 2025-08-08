Santibáñez califica de "pobre" la respuesta de la Defensoría tras denuncia contra abogado de Monsalve y estudia acciones penales

La abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, se refirió a la respuesta de la Defensoría Penal Pública luego que acusara al defensor Víctor Providel de colaborar con imputados que intentaron difundir información privada de la presunta víctima.

En conversación con Duna, la profesional acusó a su colega de participar en la recopilación y difusión de información privada de su representada con el objetivo de lucrar con su exposición mediática.

“Durante un tiempo importante grabaron aspectos de la vida privada de mi representada, para efectos de poder venderlas a medios de comunicación”, añadió.

En esta línea, comentó sobre un informe policial que “da cuenta de las conversaciones que tuvo Providel con los imputados, facilitando los contactos para efectos de llevar esta información a los medios de comunicación pidiendo dinero a cambio”.

Santibáñez calificó el actuar del defensor penal como “conductas graves que rayan con la ética profesional de cualquier persona” y recalcó que “es aún más grave considerando que él es un defensor penal público, de una institución del Estado. De quien menos esperaría un actuar así es de un defensor penal público”.

“Vamos a estudiar la posibilidad de acciones legales. De hecho, queremos solicitar que sea citado a declarar en calidad imputado respecto a estos hechos el señor Providel”, adelantó.

Además, criticó las imágenes privadas difundidas por el defensor del exsubsecretario. “Estamos hablando de una víctima que no puede estar en una situación más vulnerable. Es una bajeza impresionante”, manifestó.

En cuanto a la respuesta de la Defensoría Penal Pública tras la denuncia contra Providel, la abogada dijo que le “parece muy pobre. Lo que uno esperaría es que la persona al menos sea suspendida, sin perjuicio de la instrucción de un sumario”.

