Santibáñez alude a "errores" del Frente Amplio tras votar por Castro en elección de la presidencia de la Cámara

La diputada Marisela Santibáñez (Independiente) explicó su voto a favor de José Miguel Castro (RN), quien finalmente resultó electo presidente de la Cámara de Diputados, en desmedro de la candidata oficialista, Camila Rojas (Frente Amplio).

Este lunes se definió la nueva presidencia de la Cámara Baja, la que luego de dos votaciones tuvo que ser resuelta mediante la tómbola.

La parlamentaria explicó que su decisión "es el reflejo del compromiso que he visto en el diputado Castro. Y tiene que ver con votar el diputado José Miguel Castro y no por votar por la derecha. No habría tenido mi votación el señor (Jorge) Alessandri”.

“Una agenda que tiene un alto compromiso ciudadano, como lo es el caso de los pacientes electrodependientes, como lo fue la denuncia por la violación masiva en Cobreloa, como también fue la contención en un momento difícil respecto del protocolo de acoso sexual de la Cámara de Diputados y Diputadas. He decidido votar por una persona; en el Congreso hemos estado en fraccionamiento constante”, agregó.

Santibáñez que se reconoce "más a la izquierda que del centro”, recordó aquellas instancias donde entregó su apoyo a Karol Cariola y en la censura en su contra. “Mi conciencia está muy tranquila, con la convicción de que estoy haciendo las cosas según lo que merece una Cámara de Diputados y Diputadas para llevar una legislación acorde a las necesidades de la ciudadanía”.

Finalmente, la legisladora mencionó que "los errores cometidos por el Frente Amplio muchas veces te llevan a tomar decisiones de este tipo. Así que muy tranquila la conciencia”.

