Santiago: Volcamiento de camión cementero genera caos vial a la salida de la Ruta Maipo

Un camión que transportaba cemento volcó la mañana de este sábado en la salida de Acceso Sur, específicamente en la ruta El Maipo, enlace poniente hacia la autopista Vespucio Sur, provocando un extenso atochamiento vehicular en el sector.

El accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas, cuando por causas que se investigan, el conductor perdió el control del camión y su acoplado al enfrentar una curva del enlace, lo que derivó en el volcamiento del vehículo de carga.

A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas lesionadas ni tampoco se vio involucrado ningún otro vehículo, según confirmaron las autoridades policiales.

El capitán Jaime Victoriano, de la 13ª Comisaría de La Granja, explicó que el camión transportaba hormigón desde el sector Bajos de Mena, en Puente Alto, con destino a la comuna de Huechuraba, cuando ocurrió el accidente.

Producto del volcamiento, Carabineros debió implementar cortes y desvíos de tránsito, redireccionando a los conductores hacia avenida San Gregorio, mientras se desarrollaban las labores de retiro del camión y normalización del flujo vehicular.

