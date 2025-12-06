Santiago se vacía: masiva salida de autos marca inicio del fin de semana largo

El fin de semana largo comenzó con una fuerte presión sobre las carreteras que conectan a la Región Metropolitana con el resto del país. Según el primer balance entregado por Carabineros, hasta la mañana de este sábado ya habían abandonado Santiago cerca de 148 mil vehículos, con mayor concentración por la Ruta 5 Sur y las rutas 68 y 78.

El despliegue policial incluyó más de 13.300 fiscalizaciones y 3.300 exámenes a conductores, operativo que derivó en 31 detenidos, principalmente por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Hasta esta hora, no se han registrado fallecidos vinculados a siniestros viales durante el fin de semana, aunque sí se contabilizan 22 accidentes y seis lesionados.

El general Víctor Vielma Vidal, jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, advirtió que el panorama vial refleja un contexto preocupante: en lo que va del año 2025, los fallecimientos por accidentes de tránsito han aumentado un 5% respecto al mismo periodo de 2024.

Las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas anticipan que más de 400 mil vehículos saldrán de la capital durante estos días, cifra consistente con el intenso flujo observado desde el viernes.

Operativo por peregrinación a Lo Vásquez

En paralelo, Carabineros informó un aumento sostenido del tránsito de peregrinos rumbo al Santuario de Lo Vásquez, tradicional destino religioso en la Región de Valparaíso. La institución llamó a extremar medidas de autocuidado, utilizando elementos reflectantes, iluminación adecuada y evitando zonas no habilitadas para el cruce.

Debido a esta actividad, la Ruta 68 contará con cortes programados desde este domingo: a las 16:00 horas en dirección hacia Valparaíso y a las 17:00 horas hacia Santiago. La vía será normalizada completamente el lunes 8 a las 21:00 horas.

Ante el retorno masivo que se espera ese día, el general Vielma recomendó utilizar rutas alternativas como la Ruta 5 Norte, La Calera o la Ruta 78 para aliviar la congestión.

PURANOTICIA