Santiago se prepara para el Día de la Mujer: desvíos de tránsito afectarán el centro este 8 de marzo

En el marco de las actividades y conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo, se implementarán diversos desvíos de tránsito en el centro de Santiago, los que afectarán tanto a la locomoción colectiva como a los vehículos particulares.

Carabinero informó que las medidas comenzarán a regir desde las 08:00 horas, por lo que se recomienda a la comunidad planificar sus desplazamientos con anticipación y acudir al sector céntrico solo en caso de ser estrictamente necesario.

El eje principal que se verá intervenido será la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, entre General Velásquez y Salvador, donde se desarrollarán las actividades programadas.

Respecto a los desvíos, el transporte público que se desplace desde el sector poniente hacia el oriente será encauzado por General Velásquez, continuando por Blanco Encalada y posteriormente por Avenida Matta, para finalmente reincorporarse al eje de la Alameda.

En tanto, los vehículos particulares deberán utilizar rutas similares, lo que implicará desplazamientos más alejados del eje principal, pero que permitirán mantener la circulación con condiciones de seguridad.

Para los desplazamientos desde el oriente hacia el poniente, los vehículos serán encauzados por el sector de Bellavista, para posteriormente conectar con General Velásquez.

Asimismo, los automovilistas que ingresen al centro desde el sector norte de la capital, ya sea por Recoleta o Independencia, serán desviados por Santo Domingo, permitiendo su conexión con vías paralelas al eje de la Alameda.

La teniente Nicol Barrera, de la Prefectura tránsito, señaló que en el despliegue se implementarán servicios preventivos y habrá presencia de personal en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de orientar a los conductores, regular el tránsito y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante la jornada del domingo.

Carabineros reiteró el llamado a preferir el transporte público y a programar los viajes con anticipación, para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las actividades.

PURANOTICIA