Autoridades lanzan en Pudahuel campaña de vacunación e inmunización 2026

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, visitaron el Cesfam Pudahuel Poniente para dar el vamos al operativo de inmunización en esta comuna.

En la actividad las autoridades entregaron los detalles de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 impulsada por el Ministerio de Salud, que este año se adelantó al 1 de marzo con el objetivo de proteger a los grupos de mayor riesgo antes del inicio del invierno.

La Subsecretaria Albagli destacó la importancia de que los grupos prioritarios concurran a vacunarse cuanto antes.

“Este año vacunarse tempranamente es aún más importante que en años anteriores. Los inviernos posteriores a la pandemia se han caracterizado por tener una circulación viral más temprana, por eso como los inviernos se han adelantado, adelantémonos nosotros al invierno. Así evitamos enfermarse gravemente”, señaló la autoridad sanitaria.

En materia de influenza, los grupos objetivos incluyen al personal de salud, personas de 60 años y más, personas con patologías crónicas, gestantes, cuidadores de personas mayores y funcionarios de ELEAM.

A ellos se suman los niños y niñas desde los seis meses de edad hasta quinto básico, así como docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico.

La Subsecretaria Albagli hizo un llamado especial a los mayores de 60 años a acudir a los puntos de vacunación, recordando “las complicaciones de la influenza y el COVID-19 pueden llevar a la hospitalización e incluso provocar la muerte, ejemplos de complicaciones graves son la neumonía y la bronquitis severa”.

