FACH da inicio al Mes del Aire y del Espacio con izamiento de la Gran Bandera Nacional

Enmarcado en el inicio del Mes del Aire y del Espacio, este viernes, en la Plaza de la Ciudadanía se realizó la ceremonia de lanzamiento de la “Gran Bandera Nacional” por parte de la Fuerza Aérea de Chile, con motivo del 96º aniversario de la creación de la Institución, que se celebrará el próximo 21 de marzo.

La ceremonia militar fue presidida por la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano y contó con la presencia del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Hugo Rodríguez González.

También participó el alcalde de la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes, parte del alto mando de la FACH, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, el comandante general de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, los subsecretarios de Defensa y para las Fuerzas Armadas, autoridades militares y delegaciones institucionales, entre otros.

La ceremonia comenzó con los honores de reglamento a la ministra de Defensa Nacional, por parte de una Unidad de Formación compuesta por una Compañía de Cadetes de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” y un escuadrón del Regimiento Escolta Presidencial N°1 “Granaderos” del Ejército.

A los acordes del himno nacional, interpretado por la banda de guerra e instrumental de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” y cantado por todos los presentes, se procedió al Izamiento del Pabellón Nacional, mientras desde el cielo se aproximaba una formación de aviones T-35 Pillán pertenecientes a la Escuela de Aviación, al mando del comandante del Grupo de Operaciones, comandante de Grupo (A) Fernando Pérez.

Tras el vuelo de los aviones y con la bandera flameando en la Plaza de la Ciudadanía vino un aplauso espontáneo del público que se congregó, iniciándose así el vamos al mes del Aire y del espacio.

El Izamiento de la Gran Bandera Nacional se realiza desde septiembre de 2010, cuando se celebró el bicentenario de la Independencia de Chile. De ahí que, desde marzo del 2011 la Fuerza Aérea de Chile en cada nuevo aniversario institucional efectúa esta ceremonia en el centro cívico de la capital.

PURANOTICIA