Santiago: Nuevo pulso de lluvias y alza de temperaturas desde el lunes

Un nuevo episodio de precipitaciones afectará durante la noche de este sábado a la Región Metropolitana, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que entregó detalles del sistema frontal que ha pasado por la zona centro del país.

El meteorólogo Elio Brufort explicó que el frente “ya dejó el primer pulso durante la madrugada del día sábado”, momento en que “se acumularon 0,2 milímetros”. No obstante, advirtió que “se espera el segundo pulso”, el cual comenzará “durante horas de la noche del sábado, se mantenga durante la madrugada del domingo y finalice durante horas de la mañana del día domingo”.

De acuerdo con el especialista, las precipitaciones no serán de gran magnitud, ya que “en el total del evento se deberían reportar menos de 5 milímetros en los valles” y “hasta 10 milímetros en sectores precordilleranos”. En ese sentido, puntualizó que “este sistema frontal se va a caracterizar porque va a presentar la mayor concentración de precipitaciones hacia los sectores precordilleranos”.

Tras el paso de las lluvias, Brufort indicó que se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas con el retorno del anticiclón. “Después del paso del sistema frontal se restablecen las condiciones anticiclónicas y con ello aumentan las presiones y la temperatura”, señaló.

El experto agregó que “desde el lunes deberíamos tener cielo despejado y un aumento constante en las temperaturas”, fenómeno asociado al “restablecimiento del régimen anticiclónico”.

Por último, la DMC informó que a partir del lunes se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal en la Región de Aysén, la cual ya se ha visto afectada por intensas lluvias y nevadas durante los últimos días.

