Santiago: Más de mil hectáreas afectadas por incendio forestal en Plaza Sur de Las Condes

Un intenso operativo de emergencia continúa desplegado en la comuna de Las Condes, luego de que se mantuviera la alerta amarilla por un incendio forestal que afecta al sector Plaza Sur, en la Región Metropolitana. La emergencia se mantiene activa y bajo permanente monitoreo por parte de las autoridades.

Según información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incendio permanece en combate y ha consumido una superficie aproximada de 1.012 hectáreas. Como medida preventiva, una persona debió ser evacuada desde el área de riesgo.

En el lugar trabajan Bomberos, junto a seis brigadas especializadas, ocho técnicos y un importante apoyo aéreo compuesto por tres helicópteros —de tipo liviano, mediano y semipesado—. A ello se suma el respaldo de Seguridad Ciudadana de Las Condes, además de recursos adicionales como camiones aljibe y cisterna.

Las labores se concentran principalmente en la zona alta de la Quebrada de Ramón, donde persisten puntos calientes y fumarolas. El foco del trabajo operativo está puesto en consolidar las líneas de cortafuego en el flanco derecho, con el objetivo de impedir un avance del fuego hacia sectores poblados del sur.

Cabe señalar que la alerta amarilla se encuentra vigente desde el 29 de diciembre de 2025 y su seguimiento se realiza de manera coordinada entre Conaf, Senapred, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y el municipio, manteniendo una vigilancia constante de la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas.

