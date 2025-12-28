Santiago: Funcionario de la PDI es violentamente asaltado junto a su familia en Pudahuel

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de una violenta agresión y el robo de su vehículo durante la madrugada de este domingo en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 03:30 horas, cuando el detective, que se encontraba fuera de servicio, abordaba su automóvil junto a su familia. En ese momento, fueron interceptados por otro vehículo, desde el cual descendieron seis sujetos.

Según informó el subcomisario Kevin Bustos, de la Biro Sur, los individuos estaban premunidos con armas de fuego, con las que intimidaron y agredieron al funcionario, logrando sustraer el automóvil y diversas especies personales, para luego darse a la fuga en dirección desconocida.

A raíz del ataque, el funcionario policial resultó con lesiones de mediana gravedad, siendo trasladado hasta el Hospital de Carabineros, donde recibió atención médica y fue dado de alta durante la mañana.

Por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la PDI se encuentra realizando diversas diligencias investigativas para identificar y detener a los autores de este violento asalto, así como para recuperar el vehículo robado.

