Santiago: Frustran estafa a turistas extranjeros tras persecución policial en Pudahuel

Un procedimiento policial registrado este sábado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Santiago terminó con un hombre detenido y herido a bala tras un seguimiento controlado de Carabineros, luego de que estafara a turistas estadounidenses.

El incidente comenzó alrededor de las 07:45 horas, cuando personal de la 27ª Comisaría Aeropuerto Internacional detectó un BMW saliendo del terminal con tres ocupantes solicitando ayuda mediante señas. Al intentar fiscalizar el vehículo, el conductor huyó, iniciando una persecución que culminó en la intersección de calle Atacama con pasaje Santa Ana, en Pudahuel.

En el lugar, el conductor descendió y realizó maniobras agresivas contra los funcionarios, intentando embestirlos y chocando con un poste. Ante la amenaza directa e inminente, dos carabineros hicieron uso de sus armas de servicio, impactando al sujeto, quien fue reducido y detenido.

El detenido, un hombre adulto chileno con 34 detenciones previas, 14 de ellas por estafa, fue trasladado a la urgencia de la Posta Tres. Las víctimas, una mujer y dos hombres de nacionalidad estadounidense, habían sido cobradas cerca de un millón de pesos por un traslado inexistente desde el aeropuerto a un hotel en Santiago.

Carabineros aseguró a los turistas y comenzó las diligencias para esclarecer los hechos, evitando que el conductor continuara con su estafa. La rápida acción policial permitió proteger a las víctimas y detener a un delincuente con amplio prontuario, evitando daños mayores a personas y bienes en el sector.

PURANOTICIA