Santiago: Fatal accidente en Américo Vespucio deja dos fallecidos tras maniobra imprudente

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este domingo en la autopista Américo Vespucio, a la altura de la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, dejando como saldo dos personas fallecidas producto de una colisión de alta energía.

El hecho ocurrió cerca de las 15:10 horas, a la altura de la salida del Acceso Sur, luego de que un vehículo menor realizara una peligrosa maniobra de retroceso en la primera pista de circulación, situación que terminó generando el fatal accidente.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el automóvil fue impactado por un camión que circulaba inmediatamente detrás, lo que provocó que el vehículo de carga fuera proyectado hacia la segunda y tercera pista de la autopista, aumentando la magnitud del choque.

A raíz del violento impacto, ambos conductores resultaron con lesiones de extrema gravedad, falleciendo posteriormente en el lugar, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que acudieron hasta el sitio del suceso.

Hasta el lugar concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, junto a equipos del SAMU y de la concesionaria, con el fin de realizar las pericias que permitan esclarecer la dinámica exacta del accidente. Debido al procedimiento, el tránsito por Américo Vespucio fue suspendido, siendo desviado por avenida Santa Rosa mientras continúan las diligencias.

PURANOTICIA