Santiago: Disparo en el cuello termina con la vida de joven en Conchalí

La madrugada de este Domingo un joven de 23 años fue asesinado de un balazo en el cuello en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, momentos después de salir de su domicilio con destino a realizar compras en el sector donde residía.

De acuerdo a información entregada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Chile, el hecho ocurrió en la intersección de calle Del Granito con El Mercurio, donde la víctima fue interceptada por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta.

Según los antecedentes preliminares, el atacante habría disparado sin una provocación clara. El fiscal ECOH, Ulises Berríos, explicó que “habría llegado un sujeto, al parecer en un vehículo motorizado, y luego de un breve altercado con la víctima habría procedido a dispararle en varias ocasiones”.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Conchalí, donde ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

La víctima mantenía antecedentes policiales, información que forma parte de la investigación en curso. El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH, quienes realizan diligencias para identificar al autor del crimen y esclarecer las circunstancias del homicidio.

PURANOTICIA