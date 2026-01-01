Santiago: Diez años de cárcel para mujer que participó en seguidilla de asaltos en Huechuraba y Recoleta

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Macarena Andrea Yáñez Campos a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autora de cuatro delitos consumados de robo con intimidación, cometidos en enero de 2025 en las comunas de Huechuraba y Recoleta.

En un fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que la condenada participó activamente como conductora del taxi de su propiedad, vehículo que utilizó para trasladar a sus cómplices y facilitar la comisión de los delitos, hasta que fue detenida por personal de Carabineros, portando en su interior especies robadas pertenecientes a las víctimas.

El primero de los asaltos ocurrió alrededor de las 06:30 horas del 17 de enero de 2025, en calle El Roble, comuna de Huechuraba, donde la imputada y otros cuatro sujetos descendieron del taxi y amenazaron con armas blancas a las víctimas Martín Barraza López y Patricio Barraza López, logrando sustraer diversas especies de valor.

Apenas veinte minutos después, el grupo delictual perpetró un nuevo robo en calle Caciques Chilenos Sur, también en Huechuraba, donde intimidaron a Lorena Barrientos y Yoleida Marín, a quienes les robaron sus mochilas con pertenencias personales, continuando con la seguidilla de delitos.

Finalmente, cerca de las 07:00 horas, en el sector de Las Torres con El Roble, comuna de Recoleta, la condenada y sus acompañantes asaltaron a Cristián García San Martín, quien se desplazaba en bicicleta, la cual fue sustraída junto a otras especies. Minutos más tarde, la mujer fue sorprendida por Carabineros a bordo del taxi, encontrándose en su interior documentos y objetos pertenecientes a todas las víctimas, lo que permitió vincularla directamente con los hechos y concretar su detención.

PURANOTICIA