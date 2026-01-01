Santiago: Cancelan segundo espectáculo de drones en Año Nuevo por motivos de seguridad

El segundo show de drones programado en la Torre Entel no pudo llevarse a cabo la noche de este miércoles, luego de que personas ingresaran al área restringida desde donde debían elevarse los dispositivos, lo que obligó a cancelar esa parte del espectáculo por razones de seguridad. Debido a esta situación, el show de Año Nuevo tuvo una duración menor a la originalmente prevista.

Según informaron los organizadores, el primer espectáculo aéreo sí se desarrolló con normalidad cerca de las 20:00 horas, sin embargo, el segundo despliegue no logró salir al aire. “Había personas dentro del sitio operativo de los drones, lo que impidió que el segundo show se realizara como correspondía”, señalaron desde la producción del evento.

A pesar de este inconveniente, la celebración continuó sin mayores contratiempos, marcando el regreso de esta tradicional fiesta de Año Nuevo tras siete años de ausencia, y congregando a miles de personas en el centro de Santiago, especialmente en el eje de la Alameda.

En materia de seguridad y transporte, el centro de la capital fue cerrado desde las 15:00 horas del 31 de diciembre hasta las 07:00 horas de este 1 de enero, mientras que Metro de Santiago extendió el funcionamiento de la Línea 1 hasta las 01:30 horas, junto con un reforzamiento de buses nocturnos para facilitar el retorno de los asistentes.

La jornada festiva comenzó con la presentación de la DJ Isabella Serafini, seguida por los shows en vivo de La Noche, Américo y Princesa Alba. El punto culminante se vivió a las 00:00 horas con el espectáculo pirotécnico de bienvenida a 2026, cerrando la noche con el público coreando “Un Año Más” de la Sonora de Tommy Rey, uno de los himnos tradicionales de esta celebración.

