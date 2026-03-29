San Bernardo: Saqueos a locales comerciales y barricadas en vísperas del del Día del Joven Combatiente

Una serie de desórdenes se registraron durante la noche de este sábado en la comuna de San Bernardo, en el marco de la antesala de la conmemoración del Día del Joven Combatiente este domingo 29 de marzo. Los hechos más graves ocurrieron en un strip center de reciente inauguración, donde una turba de sujetos encapuchados consiguió entrar a las dependencias para sustraer diversos artículos.

De acuerdo al reporte de Carabineros, los delincuentes “saquearon diversas especies desde un gimnasio y un local de comida rápida”. Los incidentes violentos se concentraron específicamente en la intersección de calle Balmaceda con Avenida Colón Sur, punto donde se levantaron barricadas incendiarias que bloquearon el flujo vehicular.

La intervención de la fuerza pública logró disolver con celeridad a los grupos violentistas, permitiendo que personal de Control de Orden Público (COP) despejara las vías obstruidas por el fuego. El operativo policial terminó con la captura de algunos involucrados, aunque la institución uniformada precisó que, hasta el momento, “se desconoce la cifra de aprehendidos”.

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