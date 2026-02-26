Salud en pausa: listas de espera se disparan 21% y rozan los 2,5 millones de pacientes

El director de Políticas Públicas del centro Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren, advirtió que las listas de espera del sistema de salud público son el mayor reto para el próximo Gobierno. Un informe del centro consignó un aumento del 21% en dichas listas durante la actual administración.

En entrevista con radio Agricultura, señaló que prácticamente 500.000 son personas adicionales en listas de espera, hasta llegar a un total de 2.495.817 pacientes.

Según dijo, el sector más crítico es el de las cirugías. “Los datos muestran que lo que más subieron fueron las intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando durante el 2022-2025 y después fue el GES y finalmente subió un alza de 20% las consultas de especialidad”, detalló Eguiguren.

Aunque el tiempo promedio de espera bajó de los 604 días registrados en 2022 a los 378 actuales, la cifra sigue significando más de un año de vida en pausa.

El analista invitó a ponerle rostro a ese dato: “Imagínense lo que significa eso para una persona que está postrada o que tiene algún dolor intenso y que necesita ser intervenido”.

El drama se extiende incluso a las garantías legales (GES), donde la espera promedio es de 130 días, una anomalía técnica para el experto: “Esa lista de espera por definición debiera ser cero”.

EL COSTO HUMANO: 41.000 AUSENCIAS

Durante 2024, 41.000 personas fallecieron mientras figuraban en una lista de espera; 11.000 de ellas padecían tumores. Ante esta realidad, Eguiguren es tajante: “Es un problema muy grave”.

Independientemente de si la patología fue la causa directa del deceso, el foco está en la dignidad del proceso: “esa persona en los últimos momentos de su vida no tuvo una calidad de vida adecuada, porque no tuvo la atención que correspondía”.

¿Es un problema de dinero? Para Eguiguren, la respuesta es no. “Año a año el Ministerio de Salud es el que recibe más recursos en la ley de presupuestos”, afirmó Eguiguren, apuntando directamente a la administración de los hospitales.

El diagnóstico sugiere que el sistema está atrapado en la ineficiencia y en una desconexión con el sector privado que roza lo absurdo. “Es necesario que haya una mayor gestión, un mejor uso de los recursos”, sostuvo, mencionando que, a pesar de haber licitaciones, “muchas clínicas que ofertaron en esa licitación dicen que simplemente los pacientes no se les derivan”.

Según el analista, la solución exige audacia: “es fundamentalmente dejar de hacer lo mismo”. Sin embargo, el paciente sigue a oscuras, atrapado en una burocracia que ni siquiera sabe cuántos hay delante de él.

“El paciente nunca sabe si está primero en la lista de espera o está en el lugar un millón”, advirtió. Y al ser consultado sobre si el Estado tiene ese control, su respuesta fue inquietante: “Probablemente no lo sabe. Eso es lo más grave”.

EL TURNO DE LA MINISTRA CHOMALI

El tablero ahora se mueve hacia el futuro. Con el cambio de Gobierno en el horizonte, la presión recae sobre la nueva administración sanitaria, a cargo de la ministra May Chomali.

Eguiguren ve una luz de esperanza en el perfil técnico de la autoridad entrante: “la ministra Chomali tiene ciertas ventajas para tratar de organizar esto de mejor manera”, señaló, confiando en su experiencia en gestión de datos.

No obstante, el cierre de su análisis vuelve al punto de partida, como un eco persistente de una crisis que no admite más esperas: “Es un problema muy grave”.

PURANOTICIA