Salud animal garantizada: Jeannette Jara propone crear seguro veterinario y red pública de clínicas para mascotas

Con el fin de hacer frente a los costos que enfrentan las familias en el cuidado de mascotas de garantizar el cuidado animal, la candidata presidencial Jeannette Jara presentó una serie de medidas tendientes a proteger e incentivar una tenencia responsable.

Al respecto, la candidata planteó que “vamos a avanzar en la protección integral del bienestar de los animales de compañía. En Chile, los animales de compañía ocupan un lugar muy especial en la vida familiar, pero aún enfrentamos desafíos por la falta de fiscalización y educación, que perpetúan el abandono y la irresponsabilidad, afectando tanto a los animales como a la fauna silvestre. Abordaremos con medidas concretas estos desafíos".

Es así como el programa de la candidata del progresismo, incluye cuatro iniciativas en la materia: el Seguro Veterinario Complementario para Mascotas, denominado SeVet, la Red Nacional de Clínicas Veterinarias, un millón de esterilizaciones y un fortalecimiento de la actual Ley Cholito.

Jeannette Jara aseguró que “hoy la inmensa mayoría de las familias chilenas considera a sus mascotas parte esencial de su hogar. Por eso presentamos el SeVet, un seguro veterinario complementario que entrega protección financiera, acceso a una red nacional de clínicas y prestaciones esenciales gratuitas. Es una política pública moderna, que alivia el bolsillo de las familias”.

Se propone la creación de seguro voluntario para todas las mascotas inscritas en el Registro Nacional, administrado por Fonasa, que cubrirá gratuitamente prestaciones esenciales de interés público como esterilizaciones, vacunas y eutanasia. Este seguro permitirá a las familias acceder a la Red Nacional de Clínicas Veterinarias con menores costos, entregando certeza y protección financiera para quienes asumen la tenencia responsable.

Se establece la puesta en marcha una red de clínicas asociadas al SeVet, sujetas a reglas públicas, que ampliará la oferta de servicios veterinarios en todo el país y garantizará atención básica de calidad para las mascotas, evitando que factores geográficos o socioeconómicos limiten el acceso de las familias a la salud animal.

El programa plantea el despliegue de una política nacional de control reproductivo con un millón de esterilizaciones durante el período de gobierno (250 mil en el primer año), acompañada de programas regionales de tenencia responsable, educación ciudadana y mayor uso de chips, para prevenir el abandono animal y fortalecer la convivencia responsable.

Con el fin de enfrentar con decisión el maltrato animal, tanto en el campo como en la ciudad, se busca adecuar la normativa a los estándares internacionales de bienestar animal y fortalecer la fiscalización, en particular relativa a la aplicación de la Ley Cholito. Es así como se establecen incentivos a la adopción responsable y desincentivar la reproducción y venta descontrolada de animales.

También se impulsará la transformación progresiva de los zoológicos en parques de conservación, centrados en el bienestar animal, la preservación de especies y la educación ambiental. Con énfasis en las medidas preventivas se sumarán a los animales a la gestión del riesgo de desastres.

Finalmente, se promoverá la educación en respeto y protección animal desde la primera infancia hasta la enseñanza media, con el objetivo de formar ciudadanos más conscientes y empáticos. Además, se contempla un impulso a la colaboración con organizaciones de protección animal y de la sociedad civil, como una alianza estratégica en el diseño e implementación de políticas públicas.

