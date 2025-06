Salen a la luz chats en que Cariola pide a Durán gestionar rebaja por multas de tránsito

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó en febrero al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para investigar a la diputada Karol Cariola, a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y a empresarios chinos por presunto tráfico de influencias en el marco del caso Sierra Bella.

La indagatoria se abrió tras detectar conversaciones entre ambas exautoridades que apuntaban a gestiones irregulares en favor de una firma vinculada a Bo “Emilio” Yang.

Aunque Cooper ha impulsado diligencias controvertidas -como la solicitud de levantar el secreto bancario de Cariola- la causa sigue abierta con numerosos antecedentes, incluida una serie de chats extraídos del celular de la parlamentaria, incautado el día del nacimiento de su hijo.

Uno de esos mensajes, fechado en marzo de 2022, muestra a Cariola pidiendo al entonces alcalde de Independencia y actual delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, que intercediera para rebajar 22 multas por circular sin TAG.

- Cariola: Compañero, cómo estás?

- Cariola: Quería preguntarte algo... lo que ocurre es que el 2019 cuando fue el estallido yo cambié mi auto y por distintas razones (sobre todo tiempo) no pude sacar el tag a tiempo y me estuve moviendo con pase diario en la autopista. Pague varios atrasados. Sin embargo, ahora que fui a pagar mi permiso de circulación me aparecen 22 partes.

- Cariola: X transitar sin tag.

- Cariola: Estoy tratando de apelar a los juzgados de policía local o a los municipios para que me los rebajen o algo así! Xq es mucha plata.

- Cariola: Hay 2 que son de INDEPE.

- Cariola: Crees que es posible que hablé con el encargado de partes por tag en INDEPE para que al menos me haga una rebaja?

- Durán: Obvio. Lo veo mañana. Mándame la patente.

- Cariola: Ya bkn!! Muchas gracias.

Según la fiscalía, aunque Durán no logró revertir las infracciones, sí realizó gestiones en su calidad de autoridad. “Es mucha plata”, argumentó la congresista en sus mensajes.

El informe policial también alude a otras conversaciones entre ambos, relacionadas con empresarios chinos y la política chilena respecto a la doctrina de “una sola China”.

- Cariola: La oficina de Taiwán opera en contra de la visión de una sola china que ha sido una política de Estado del Estado de Chile.

- Cariola: Desde que el Presidente Allende inició las relaciones.

- Durán: Compañera querida... estoy por una sola China. Taiwán tiene oficina económica y cultural que trabaja con nosotros y no altera política de E° de Chile de reconocer a un solo Estado.

- Cariola: jajjaja.

- Cariola: los chinos no lo entienden así.

- Durán: Bueno, q los chinos nos cooperen!

- Durán: Q me inviten.

- Durán: De hecho, estamos viendo posible hermanamiento con ciudad china.

- Cariola: yapoo.

- Cariola: juntémonos.

- Cariola: cn el embajador.

- Cariola: puedo ayudar en eso.

- Cariola: soy presidenta del comité de amistad.

- Durán: Ya, bkn.

- Durán: Cuando quieras.

- Cariola: yaaa.

- Cariola: lo voy a armar.

- Durán: Bkn.

En diciembre de 2023, Cariola invitó a Durán a una cena con una delegación coordinada por Emilio Yang, lo que hoy motiva nuevas diligencias. La Fiscalía busca esclarecer si Durán asistió como autoridad y quién financió el encuentro.

El caso “Chinamart” suma así nuevos elementos derivados de los chats de la diputada y reabre el debate sobre posibles actos de tráfico de influencias vinculados al uso de redes políticas para beneficio personal.

