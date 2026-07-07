Sala del Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

La Sala del Senado aprobó en general, con 37 votos a favor y 3 en contra, el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

Ahora corresponde que la iniciativa sea estudiada en particular por la Comisión de Constitución del Senado, para lo cual se fijó el viernes 17 de julio como plazo para presentar indicaciones.

En tal sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, comprometió la presentación de indicaciones para hacer efectivo el régimen cerrado de cumplimiento de penas, las reglas de reiteración de delitos y al mismo tiempo abordar mesas de reinserción.

Cabe recordar que este proyecto fue analizado por la Sala en una primera discusión durante junio y durante este martes se culminó con el debate en general, oportunidad en la que hicieron uso de la palabra las y los senadores Claudia Pascual, Andrés Longton, Camila Flores, Enrique Lee, Matías Walker, Iván Flores y Beatriz Sánchez.

Hubo amplio consenso en la necesidad de mejorar el sistema de responsabilidad adolescente, aunque las senadoras Pascual y Flores plantearon la necesidad de contar con mayor evidencia respecto del funcionamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil que recién terminó de implementarse en todo el país a principios de este año.

“Me habría gustado que se hubiera hecho un espacio y una mesa técnica”, dijo la senadora Pascual, mientras que la senadora Sánchez dijo que “parece precipitado introducir cambios severos a un servicio que entró en pleno funcionamiento este año”.

El senador Longton y la senadora Flores -ambos autores de la iniciativa- manifestaron que la reincidencia de menores en delitos graves debe abordarse y así como el sistema debe buscar la proporcionalidad entre el delito cometido y la pena aplicada, también se debe abordar el proceso de la reinserción.

En una línea similar se manifestaron los senadores Lee y Walker quienes señalaron que los menores deben tener claridad absoluta que no son impunes cuando cometen delitos.

El senador Iván Flores indicó que frente al alza de delitos violentos cometidos por menores es necesario dar señales claras, sabiendo que es necesario trabajar en prevención y rehabilitación.

PURANOTICIA