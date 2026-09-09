Sala del Senado aprueba ampliar a 24 horas el plazo de detención por flagrancia

Con 38 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que modifica el Código Procesal Penal, con el objetivo de aumentar el plazo máximo para la detención por flagrancia.

Con esta votación, solo resta que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre el informe para que la iniciativa quede en condiciones de convertirse en ley. El proyecto forma parte de la agenda de seguridad (ACOT) del Gobierno.

En lo fundamental, la iniciativa amplía a 24 horas el plazo de flagrancia en los casos en que la detención se realice por parte de agentes policiales y de 48 horas en los casos en que la detención se haga por parte de la Policía Marítima.

El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la comisión mixta, explicó que el proyecto modifica las reglas aplicables a las actuaciones de la policía sin orden previa, y perfecciona las facultades que tiene el Ministerio Público en diligencias de investigación de determinados delitos, entre otros.

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que con este proyecto se actualizan las normas sobre flagrancia y se perfeccionan las facultades para los fiscales.

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