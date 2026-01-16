SAG prohíbe ingreso de productos porcinos desde España por brote de peste africana

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) reiteró que, debido al brote de peste porcina africana en España, está prohibido el ingreso a Chile de productos como jamones, embutidos, chorizos y otros provenientes de ese país.

Esta medida, enfatizó el SAG, responde al riesgo de introducción del virus causante de la peste, enfermedad que no se encuentra presente en Chile y que representa una grave amenaza para la sanidad animal y la producción porcina nacional.

En caso de que el SAG detecte este tipo de productos, estos serán retenidos y destruidos, y se aplicará una multa a la persona que los ingrese sin haberlos informado en la declaración jurada.

Asimismo, el SAG aclaró que, aun cuando los productos presenten etiquetado comercial, incluyendo fechas y país de origen visibles, dicho etiquetado no constituye un respaldo oficial verificable, por lo que no es posible garantizar su inocuidad sanitaria.

La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes. Esta enfermedad no es una zoonosis, por lo que no se transmite a las personas, ni por contacto con animales ni por el consumo de carne o productos derivados.

Y si bien el consumo de estos productos no representa un riesgo para el ser humano, la introducción del virus constituiría una grave amenaza para la industria porcina nacional, afectando el bienestar animal y reduciendo drásticamente la disponibilidad de estos productos en el mercado interno.

Además implicaría el cierre inmediato de los mercados de exportación, lo que generaría un impacto económico de gran magnitud, considerando que Chile es uno de los principales exportadores mundiales de carne de cerdo y sus derivados.

