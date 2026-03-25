SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso de influenza aviar en plantel industrial

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó este miércoles la detección del primer caso positivo de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial de la comuna de Talagante, en la región Metropolitana.

Ante esta situación, se activaron los protocolos sanitarios con el objetivo de contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible, y conforme a las normativas internacionales, Chile, auto suspendió la certificación de exportaciones de todo tipo de productos avícolas.

El SAG ya notificó de este evento zoosanitario a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y, en paralelo, iniciará gestiones a través de las agregadurías agrícolas en los principales mercados a los que Chile envía productos avícolas y evaluar los distintos casos con miras a retomar la certificación de exportaciones avícolas a la brevedad posible.

En este marco, se mantendrán coordinaciones con países con los que existen acuerdos de zonificación zoosanitaria, como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, y Reino Unido; y, asimismo, se abordará la situación de manera individual con otros mercados, con el fin de avanzar ágilmente en el proceso de reapertura y restablecer los envíos en el menor plazo posible.

Es importante señalar que el abastecimiento interno de productos avícolas, como carne de ave y huevos está asegurado, considerando además que su consumo no representa riesgo para la salud pública.

Se debe tener presente que este caso es parte de un brote de la enfermedad en el territorio nacional que ya se ha detectado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes con afectación en aves silvestres y de traspatio.

En ese marco, el SAG ha estado trabajando de manera coordinada a través de la Mesa Técnica de Influenza Aviar liderada por Senapred, desde que se detectó el primer caso en aves silvestres en el humedal El Yali, región de Valparaíso, el 4 de marzo pasado, instancia en la que también participa Sernapesca, Conaf, el Ministerio de Salud, entre otros organismos.

Ante este escenario, el SAG reiteró el llamado urgente a quienes crían aves a extremar las medidas de bioseguridad y mantenerlas siempre en gallineros cerrados y protegidos, para evitar cualquier contacto con aves silvestres, así como resguardar adecuadamente el agua y el alimento.

Estas acciones son fundamentales para evitar contagios y proteger la producción avícola nacional.

Asimismo, es fundamental actuar a tiempo, ya que la notificación oportuna es clave para contener la enfermedad. Si observa signos sospechosos -como descoordinación, plumaje erizado, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, decaimiento o muertes inusuales-, no manipule las aves y realice la denuncia de inmediato al SAG.

Los canales son diversos: puede llamar de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, a través del Centro de Atención Usuaria al teléfono 22 345 1100, escribir al mail oficina.informaciones@sag.gob.cl, además del WhatsApp +56 938663611 habilitado durante los fines de semana.

El Servicio recordó que está disponible el Seguro de Enfermedades Exóticas para Aves de Agroseguros, un beneficio sin costo que indemniza en caso de eutanasia sanitaria ordenada por la autoridad. Para acceder, es indispensable realizar la denuncia a tiempo y cumplir con los requisitos.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA