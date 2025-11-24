SAG afirma que exportaciones de cerezas se mantienen "con total normalidad" tras detección de plaga en cargamento que llegó a Brasil

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que las exportaciones de cerezas a Brasil "se mantienen con total normalidad" luego que se detectara una plaga en uno de los cargamentos.

El SAG dio a conocer que las exportaciones se mantienen “sin modificaciones ni inconvenientes, luego de que la autoridad fitosanitaria brasileña detectara Brevipalpus chilensis en un envío de poco más de 1 tonelada. Este tipo de hallazgos forma parte del trabajo habitual que realizan las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) en sus procesos de inspección y control”.

En esta línea, mencionaron que “la información preliminar fue recibida hace unos días a través de la Agregaduría Agrícola de Chile en Brasil y, actualmente, el SAG se encuentra a la espera de la notificación oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) de Brasil”.

“El SAG continúa certificando las exportaciones de cerezas chilenas hacia todos los mercados internacionales, cumpliendo estrictamente con las exigencias fitosanitarias de cada país de destino”, indicaron.

Finalmente, confirmaron que el comercio con Brasil y con los demás mercados “que reciben nuestras exportaciones hortofrutícolas —en particular las cerezas— se mantiene sin modificaciones ni inconvenientes”.

(Imagen referencial: Mundo Agro)

PURANOTICIA