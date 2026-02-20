Ruth Hurtado responsabiliza a exministro Marcel por la situación fiscal y abre discusión sobre acusación constitucional

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó la situación fiscal y manifestó que la responsabilidad política por los errores en los cálculos fiscales recaería en el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

En conversación con Radio Pauta, Hurtado afirmó que la situación fiscal es crítica y responsabilizó al equipo económico. “Creo que el responsable número uno fue el ministro Marcel”, indicó, agregando que al actual titular de Hacienda, Nicolás Grau, “le faltó haber sido más honesto” respecto a la magnitud del déficit.

Respecto a una eventual acusación constitucional, explicó que la bancada republicana está evaluando los antecedentes, subrayando que la Cámara debe ejercer su rol fiscalizador y establecer responsabilidades políticas cuando corresponda.

En materia económica, la secretaria general de republicanos planteó que el nivel de endeudamiento supera el 60% al considerar distintas obligaciones del Estado, lo que, según dijo, afecta la credibilidad financiera del país.

Por otro lado, Hurtado insistió en que "estamos en un gobierno que efectivamente va a ser un gobierno de emergencia” y aseguró que “el que creó la crisis fue este Gobierno”, apuntando a la gestión en seguridad, salud y economía.

