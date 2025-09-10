Ruiz-Tagle es sentenciado a dos años de inhabilidad para cargos en empresas

En un caso que se prolongó por siete años, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal sentenció al empresario Gabriel Ruiz-Tagle a dos años de inhabilitación para ejercer cargos gerenciales por el delito de uso de información privilegiada. La condena se relaciona con operaciones bursátiles realizadas en mayo de 2018 con acciones de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra al club Colo-Colo.

Además de la inhabilitación para ser gerente o director de una sociedad anónima, el tribunal impuso una pena de 30 días de presidio, que podrá ser cumplida en libertad, y la remisión condicional de la pena por un año. La sentencia es considerablemente menor a los tres años de prisión y cinco de inhabilitación que había solicitado el Ministerio Público.

El fiscal Jaime Retamal destacó que, a pesar de la diferencia, la pena de inhabilitación es "importante para una persona de esta actividad, que se desempeña regularmente en directorios de diversas sociedades anónimas".

La defensa de Ruiz-Tagle, encabezada por el abogado Hugo Rivera, calificó el proceso de "marcado por cuestionamientos injustos". Anunciaron que están analizando la sentencia y consideran presentar un recurso de nulidad para revertir el fallo. Rivera argumentó que ya existía una resolución de la Corte de Apelaciones que había dejado sin efecto una sanción similar en el pasado.

