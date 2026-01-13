Ruido en la Alameda bajó 64% desde 2019 gracias a la expansión de buses eléctricos

Los ministerios de Transportes y de Medio Ambiente entregaron los resultados de las mediciones de ruido realizadas en la Alameda, el principal eje vial del país. El registro mostró una disminución del 64% respecto a la medición anterior de 2019, cifras que coinciden la masiva incorporación de buses eléctricos a Red Movilidad.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que "Chile sigue avanzando en aumentar su flota de buses eléctricos, un esfuerzo en materia de electromovilidad que sigue rindiendo frutos, como una menor contaminación y tener menos ruido en nuestras ciudades".

A diciembre, los 3.849 buses eléctricos de Red Movilidad representan el 59% del total de la flota. Además, en marzo próximo, las unidades cero emisiones superarán los 4.400.

En tanto, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que “la electromovilidad les da bienestar y un beneficio concreto a las personas. Una reducción de un 64% de energía acústica medida en decibeles, en esta arteria principal en Santiago, es un resultado que no se podría haber logrado sin este avance tan importante en electromovilidad".

"La contaminación acústica tiene efectos en la salud especialmente de noche, la gente tiene problemas para dormir, genera problemas cardiovasculares, de concentración. Y es por eso que el Ministerio del Medio Ambiente tiene normas para regular el ruido de fuentes fijas y para buses que recientemente hemos actualizado y también para fuentes móviles de automóviles y de motocicletas", agregó.

En detalle, la estación de Monitoreo de Ruido del Ministerio de Medio Ambiente en la Alameda registró 73,5 decibeles durante hora punta am, en 2019. La misma estación registró 71 decibeles en 2023 y solo 69 decibeles en 2025.

PURANOTICIA