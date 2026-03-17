Rodrigo Rojas Vade sale de la UCI tras presentar una "mejoría sostenida en su condición general"

El Hospital San Juan de Dios informó que el estado de Rodrigo Rojas Vade presentó una evolución clínica favorable, por lo que fue trasladado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una Unidad de Cuidados Intermedios.

En un comunicado, indicaron que "este cambio responde a una mejoría sostenida en su condición general, con estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico”.

Añadiendo que “el paciente se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos y con el apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento”.

El exconvencional fue ingresado al recinto de salud luego de que el pasado jueves fuera encontrado a un costado de la ruta 78, con las manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos (“no+zurdos” y “viva Kast”).

Si bien en un principio el hecho se investigó como un secuestro, las diligencias de la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a levantar una segunda hipótesis: un posible auto-ataque.

En su casa, se encontraron el mismo tipo de amarras plásticas con las que fue hallado maniatado a un costado de la ruta 78.

Además, el plumón con el que se habrían escrito los mensajes políticos estaban al interior del automóvil en el que se movilizaba el exconvencional.

Con esa mejoría, se espera que el sujeto de 42 años sea interrogado nuevamente, ya que en su primera declaración ante la PDI, afirmó que no se acuerda de nada.

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