Rodrigo Rojas Vade es trasladado a Melipilla en medio de avances en su recuperación y dudas por el caso

El Hospital San Juan de Dios confirmó a través de un comunicado que Rodrigo Rojas Vade fue trasladado al Hospital San José de Melipilla, luego de registrar una “evolución clínica favorable” a 13 días de su ingreso.

“El paciente Rodrigo Rojas Vade, dada su evolución clínica favorable, ha sido trasladado en horas de la noche a otro centro asistencial de menor complejidad, donde continuará con su tratamiento y proceso de recuperación”, señaló la institución en el texto.

El traslado, añadieron, responde a “su mejoría sostenida, lo que permite dar continuidad a su atención en un establecimiento acorde a su condición actual de salud”.

El exconvencional había sido hallado inconsciente la mañana del pasado miércoles 11 de marzo en el kilómetro 59 de la Ruta 78, dirección Santiago, en Melipilla. Presentaba un golpe en la cabeza, rayados en los brazos y estaba maniatado dentro de un automóvil, hechos que aún son materia de investigación.

Hasta ayer permanecía en una unidad de cuidados intermedios, bajo monitoreo permanente.

Las indagatorias de la PDI apuntan a la hipótesis de un autoatentado. La ausencia de registros de cámaras de seguridad que den cuenta de la presencia de terceros en el lugar donde fue encontrado el vehículo, confirman dicho planteamiento de la policía civil.

Además, en su domicilio se encontró una mochila con amarras idénticas a las que fueron utilizadas en el hallazgo. Además, un peritaje caligráfico determinó que los rayados en sus brazos -“No + Zurdos” y “Viva Kast”- coincidirían con la grafía de carteles elaborados por él en el pasado.

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