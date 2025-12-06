Rodrigo Muñoz acusa “maltrato” y Jiles responde con amenaza de querella

El más reciente capítulo de Podemos Hablar dejó uno de los intercambios más tensos del programa en el último tiempo, luego de que la diputada Pamela Jiles coincidiera en el estudio con “Botota” Fox y el actor Rodrigo Muñoz. Lo que comenzó como una dinámica distendida impulsada por Diana Bolocco derivó rápidamente en un encendido debate político cargado de recriminaciones.

La conversación se desvió hacia eventuales candidaturas presidenciales tras la reaparición de la conocida pizarra que Jiles utilizaba en televisión. En ese contexto, la parlamentaria reiteró su compromiso con impulsar un eventual regreso de Franco Parisi. “Nosotros estamos trabajando desde ahora para Parisi 2030”, aseguró, postura que encontró adhesión en “Botota” Fox, pero un rechazo inmediato en Muñoz, quien sentenció: “Por ningún motivo votaría por ella”.

A partir de ese momento, el diálogo se tensó. Muñoz cuestionó con fuerza el estilo político de Jiles y la acusó de actuar con desparpajo al tratar a otras figuras públicas. “Hablar mentiras de la gente es feo”, afirmó, defendiendo al presidente Gabriel Boric y destacando su empatía y preocupación por la ciudadanía. La diputada respondió tildándolo de “borichista rabioso”, expresión que profundizó el conflicto.

La situación escaló cuando Jiles advirtió que las acusaciones sobre su veracidad podrían derivar en acciones legales. “Decirle a una parlamentaria que miente es grave. Podría caer una querella por injurias y calumnias”, señaló. Muñoz, a su vez, manifestó sentirse tratado con dureza y criticó el tono que, a su juicio, divide al país: “Decir que algo no te gusta es válido, pero calificar a alguien como pésimo u horrible es maltrato”.

El cruce dejó al programa envuelto en un debate que trascendió lo televisivo, evidenciando nuevamente la polarización del escenario político chileno y las tensiones que se trasladan incluso a espacios de conversación más distendidos.

