Rodolfo Carter se muestra dispuesto a competir en primaria presidencial de Chile Vamos y reconoce que Matthei "tiene la primera opción"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmó su intención de participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos y, con eso, descartó que se presente como independiente en la carrera por el palacio de La Moneda el próximo año.

En el programa «Tolerancia Cero», de CNN Chile, el jefe comunal dijo que “es crucial no temer a la competencia” y enfatizó que “las primarias llegaron para quedarse”.

Carter admitió que Evelyn Matthei “tiene la primera opción, sin dudas”, aunque recordó que hace cuatro años “los dos liderazgos por lejos eran Joaquín Lavín y Daniel Jadue“, quienes actualmente están fuera del espectro político.

Además, reconoció que su sector político tiene dificultades para aceptar la competencia, por lo cual enfatizó que debería ser bienvenida como un mecanismo justo para que la ciudadanía pueda decidir.

Asimismo, reiteró su decisión de no optar por una candidatura independiente, argumentando que considera ese camino “muy amargo” y asociado a liderazgos autoritarios: “Yo no creo en eso y yo creo que Chile Vamos no se va a perder en el camino“, comentó.

SEGURIDAD EN CHILE

También expresó su profunda preocupación por la situación de seguridad y aseveró que “es tan brutal lo que está ocurriendo en Chile. Vamos perdiendo la capacidad de asombro, nos hemos acostumbrado”.

De igual forma, criticó el llamado al Estado de Sitio realizado por figuras políticas de izquierda como respuesta a los hechos de violencia, diciendo que "los mismos que nos acusaban de ser irresponsables ahora están llamando al Estado de Sitio a cada rato”.

Por último, aseguró que “el Estado de Sitio es la declaración de guerra interna, es el fracaso de nuestra democracia”.

