Rodolfo Carter respalda estrategia de unidad política en eventual gobierno de Kast

En medio del reordenamiento político posterior a las elecciones, Carter valoró la iniciativa del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de construir un bloque amplio de colaboración. Según el senador electo, “el desafío de reconstruir Chile y poner de pie a nuestro país va a requerir del talento y del buen corazón de muchos chilenos”.

El futuro parlamentario señaló que la alianza no solo debe involucrar a Republicanos y Libertarios, sino también a Socialcristianos, Chile Vamos y una amplia gama de independientes, buscando sumar diversas sensibilidades políticas en torno a objetivos compartidos. “Tal vez los Republicanos vamos a tener que ser más generosos que otros, pero lo importante es enfrentar la delincuencia, la inmigración y la falta de crecimiento”, afirmó.

Carter también se refirió a su fallida postulación por Renovación Nacional, aclarando que ha decidido dejar atrás los episodios anteriores y centrarse en la responsabilidad política actual. Destacó además el gesto de Evelyn Matthei tras reconocer los resultados electorales y saludar a Kast, valorando el ejemplo de talento y coraje democrático.

Finalmente, el senador electo respondió a declaraciones de figuras opositoras como Pamela Jiles y Vanessa Kaiser, señalando que la prioridad debe ser resolver los problemas de los ciudadanos y no generar confrontación política. “La sociedad chilena no va a aceptar que a un presidente democrático se le trate de destituir ni que los delincuentes se tomen la calle”, concluyó.

