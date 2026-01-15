Rodolfo Carter rechazó ser ministro de Seguridad Pública en el Gobierno de José Antonio Kast

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, decidió finalmente no integrarse al futuro gobierno de José Antonio Kast como ministro de Seguridad Pública.

La negativa se concretó este miércoles, tras una reunión de más de dos horas en la denominada “Moneda chica”, sede del equipo del Presidente electo. Aunque públicamente evitó confirmar o desmentir el ofrecimiento, fuentes cercanas al entorno presidencial aseguraron que la decisión ya estaba tomada, según consigna Ex-Ante.

El rechazo de Carter se explica en parte, por las implicancias políticas de abandonar su escaño senatorial por los próximos ocho años en una región marcada por la crisis de seguridad.

Pero también pesó su visión crítica sobre el diseño del Ministerio de Seguridad, creado en abril del año pasado.

A su juicio, se trata de una cartera “más estratégica que operativa”, sin atribuciones reales en inteligencia ni coordinación efectiva con las Fuerzas Armadas, y con escaso control sobre los organismos que enfrentan el crimen organizado.

La negativa obligó al equipo de Kast a activar alternativas. Entre los nombres que se barajan figuran Germán Codina, exalcalde de Puente Alto y colaborador en el área de seguridad del comando, y Enrique Bassaletti, general (r) de Carabineros y diputado electo, considerado hombre de confianza del líder republicano.

