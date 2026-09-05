Rodolfo Carter asegura que reforma de seguridad tuvo retroceso por "politización"

El senador Rodolfo Carter valoró el "coraje" del alcalde de San Bernardo, Christopher White, ante las amenazas de muerte que ha recibido, y llamó a toda la clase política a "bajar los decibeles" ante un riesgo que, advirtió, puede afectar a cualquier autoridad.

“A mí me tocó ver una figura mía colgando de un puente con mi nombre. Ahora, lo que me tocó vivir es menos grave que lo que le tocó al alcalde de San Bernardo, Cristopher White. Creo que en él hay un coraje muy grande”, aseguró el senador en entrevista con La Tercera.

Y aseguró que “a partir de lo que el alcalde ha vivido, todos, en la derecha y en la izquierda, en el gobierno y en la oposición, debemos bajar los decibeles y debemos darnos cuenta de que lo que le está ocurriendo le puede ocurrir a cualquier alcalde, parlamentario, juez o fiscal”.

“Yo sé que, para el común de los ciudadanos, cuando un Gobierno dice que los números han mejorado, ellos dicen: “Bueno, en mi barrio todavía no mejoran”. Sí hay que decir con harta claridad que los meses de la ministra de Seguridad anterior fueron un período en que no se notaban avances. La llegada del ministro Arrau le puso orden, disciplina y por, sobre todo, mucho trabajo”, añadió Carter.

Y comentó que “lamentablemente, con esta reforma constitucional hemos tenido un retroceso producto de que se ha politizado la conversación, que tendría que haber sido profundamente ciudadana, donde el sentido común, la urgencia y el amor por Chile deberían gobernarnos. No los prejuicios”.

“Ojalá que todos entendamos el verdadero desafío. Que todos reconozcan los errores. Con la reforma que se acaba de presentar, hay que hacer las correcciones que correspondan, hacer las concesiones que correspondan y centrarnos en derrotar al adversario común, que es el narcotráfico”, aseguró.

ARAUCANIA

Rodolfo Carter aseguró en la entrevista que los números en la Araucanía han mejorado, pero advirtió que “están artificialmente mejorados por el estado de excepción”.

“El estado de excepción es como un respirador mecánico. Cuando un paciente está muy grave y lo conectan a un respirador mecánico, el paciente sigue vivo. ¿Qué pasa si le sacan el respirador mecánico? Ahí se prueba si realmente el tratamiento resultó. Entonces, mientras no se erradique la enfermedad, no se termine de derrotar completamente a los grupos violentos, el tema no está resuelto”, aseguró.

Y finalizó recordando que “yo lo dije durante la campaña. El objetivo que nos tenemos que poner como sociedad es que al terminar el gobierno del Presidente Kast no debe haber estado de excepción. La gente no debe vivir con miedo. No debe haber militares en las calles”.

PURANOTICIA