Rodolfo Carter arremete contra el Gobierno por ausencia de ministra Steinert en comisión clave: "Se nos cae todo el relato"

El senador republicano, Rodolfo Carter, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la ausencia del Ministerio de Seguridad en la Comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que se abordaría un proyecto clave para Carabineros.

El parlamentario calificó la situación como “un error impresentable” y advirtió que “se nos cae todo el relato”, cuestionando la falta de presencia del Ejecutivo en una discusión que considera prioritaria. “Nadie puede ser salvado contra su voluntad (…) no costaba nada tener otra actitud frente a esto”, afirmó.

En esa línea, Carter subrayó que uno de los sellos del oficialismo ha sido “reivindicar a Carabineros en la sociedad”, por lo que la ausencia en una instancia relevante “resulta muy lamentable”. Además, advirtió que lo ocurrido “no es un accidente, es desprolijidad” y que “se viste de argumentos a una oposición que legítimamente nos ridiculiza”.

El senador también expresó su preocupación por el impacto en la confianza hacia la institución policial, señalando que “perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle”. Finalmente, llamó a mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: “La lealtad y la coordinación es un camino de dos vías. El camino a Valparaíso tiene dos vías”.

Tras las críticas de Carter, otros integrantes de la comisión también manifestaron su molestia. El presidente de la instancia, el senador Javier Macaya (UDI), calificó como “bien lamentable” que “no se haya apersonado la gente del Ministerio de Seguridad”.

Las explicaciones fueron entregadas por el ministro Segpres, José García Ruminot, quien señaló que la ministra Trinidad Steinert se encontraba en una actividad de la PDI junto al Presidente José Antonio Kast. “Hemos tenido una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, se informó que la ausencia había sido comunicada previamente mediante un oficio enviado el lunes 13 de abril por el jefe de gabinete de la ministra, Francisco Chambi, aludiendo a “compromisos agendados con anterioridad”. En el documento también se indicaba que asistiría en su representación el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, quien finalmente tampoco estuvo presente.

La sesión tenía como objetivo avanzar en un proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera de los futuros ingresos a Carabineros y establecer herramientas de gestión de la planta.

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