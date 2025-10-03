"Robusto, colectivo y con mirada de futuro": Comando de Jara confirma que programa final de gobierno se presentará el lunes

Con el fin de revisar el complemento que se incorporará a los lineamientos del programa presidencial de la candidata Jeannette Jara, los partidos del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana se reunieron este viernes.

En la cita -que tuvo lugar en el Hotel Fundador en el centro de Santiago- se informaron los principales aportes recogidos en los diálogos "Soluciones para Chile", en el marco de la gira que la abanderada realizó por todas las regiones del país durante agosto y septiembre. Así como el trabajo técnico y político del equipo programático que integraron todas las fuerzas políticas.

Es así como el programa final, que será presentado el próximo lunes, recoge una serie de demandas ciudadanas, en materias como seguridad, certeza económica, salud, enfrentar la corrupción y avanzar en cuidados.

La coordinadora de Contenidos del Comando de Jeannette Jara, Camila Mirando, quien dirigió la instancia, aseguró que “se trató de una jornada de trabajo muy productiva, en que junto a los partidos revisamos el complemento programático que se incorporará a los lineamientos presentados el pasado 18 de agosto".

"Este documento recoge los aportes de los ‘Diálogos Soluciones para Chile’, que sumaron la voz de más de 3.000 personas en todo el país, se nutre con los aportes de los partidos y con el trabajo de 26 grupos de expertos y expertas que han sistematizado propuestas en distintas áreas”, añadió.

Agregó que “es un programa robusto, colectivo y con mirada de futuro, que se presentará en los próximos días para dar certezas y esperanza a las familias chilenas”.

PURANOTICIA